شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان يفصلان الأهلي عن تحطيم رقم قياسي عربي في كأس العالم الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لتحطيم رقم قياسي على مستوى مشاركات الأندية العربية «الأفريقية والاّسيوية» خلال مشواره بنسخة 2020 بقطر.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في كأس العالم لأندية، ويستهل مشواره في النسخة الحالية بمواجهة الدحيل القطري.

الأهلي استطاع التسجيل وهز شباك المنافسين خلال مشاركاته الخمسة الماضية، بواقع هدف في نسخة 2005 و5 في 2006 وهدفين في 2008 وهدفين في 2012 وهدف في 2013، ليمتلك بطل أفريقيا 11 هدفاً خلال سجله التاريخي في مونديال الأندية.

نادٍ عربي وحيد يتفوق على الأهلي من حيث عدد الأهداف المسجلة للاندية العربية في كأس العالم للاندية وهو الرجاء البيضاوي المغربي صاحب إنجاز فضية نسخة 2013 على أرضه، حيث سجل 12 هدفاً في المونديال بواقع 5 في النسخة الأولى عام 2000 و7 في مشاركته الأخيرة في 2013.

وبإمكان الأهلي معادلة عدد أهداف الرجاء في حال تسجيل هدف وحيد في مشاركته السادسة بنسخة 2020 أو تحطيم الرقم من خلال هز الشباك مرتين.

ونرصد في السطور التالية عدد أهداف الأندية العربية عبر تاريخها في كأس العالم للأندية

الرجاء البيضاوي المغربي 12 هدفاً

الأهلي المصري 11 هدفاً

الترجي التونسي 10 أهداف

السد القطري والعين الاماراتي 9 أهداف لكل منهما

الوحدة الاماراتي 6 أهداف

اتحاد جدة السعودي 5 أهداف

الهلال السعودي والجزيرة الامارتي 4 أهداف لكل منهما

النجم الساحلي التونسي 3 أهداف

الوداد المغربي هدفين

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