بعد خسارة بيراميدز .. أحمد موسى لـ "رمضان صبحي" : الطموح راح فين

الشارقة - اميمة ياسر - سخر الإعلامي أحمد موسى، من تداول هاشتاج باسم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب خسارة فريقه من إنبي 3-2 بالدوري المصري الممتاز.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ماله رمضان صبحي، أمال الطموح راح فين.

وكان رمضان صبحي قد برر انتقاله من الأهلي لبيراميدز بأن لديه طموحًا يريد تحقيقه.

وتعرض بيراميدز للخسارة أمام إنبي، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما أصبح رصيد إنبي 18 نقطة في المركز الخامس بالجدول.