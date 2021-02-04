شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة المقاولون ويجرى مسحة كورونا لبيراميدز وترقب موقف بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت عصر الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الطلائع الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة للمسابقة حيث تخضع العناصر التى شاركت فى مواجهة ذئاب الجبل لتدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً، ويجرى الفريق بالكامل مسحة كورونا استعداداً لمواجهة بيراميدز على أن يتحدد مصير عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى يعانى من فيروس كورونا وغاب عن مواجهة البنك الاهلى والمقاولون العرب اللذان ادارهما الثنائى أحمد عبد العزيز وياسر على.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ إنطلاق مسابقة الدوري بعد سلسلة الاصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش علي إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفي الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.