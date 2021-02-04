شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يسعى لتجاوز عقدة اّسيوية في كأس العالم للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة فريق النادي الأهلي بنظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، بمنافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

الأهلي يخوض منافسات مونديال الأندية وهو بطلاً لأفريقيا، في حين يمافس الدحيل بصفته مُتوجاً بالدوري القطري في الموسم الأخير، حيث يشارك بطل الدوري للبلد المنظم، حسب تعديلات أجراها «فيفا» منذ نسخة 2009.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق الكرة بالنادي الأهلي يتطلع لانهاء العُقدة الاّسيوية التي لازمته خلال مشواره في البطولة العالمية حينما قاد ماميلودي صن داونز في نسخة 2016.

موسيماني خسر مع صن داونز لقاء ربع نهائي نسخة 2016 على يد كاشيما الياباني بهدفين نظيفني، قبل أن يعود ليخسر مع فريقه الجنوب أفريقي لقاء المركز الخامس بنتيجة 4/1 في مواجهة جونيك هيونداي الكوري الجنوبي.

مواجهة موسيماني في قيادة الأهلي أمام الدحيل هي الثالثة للجنوب أفريقي أمام فريق اّسيوي في المونديال، فتُرى ينهي العُقدة بعد خسارتي 2016؟