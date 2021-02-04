شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ليفربول يكشف: أكره صلاح لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، كاويمهن كيليهر، أنه يكره مواجهة محمد صلاح بالإضافة إلى كل من ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في تدريبات الريدز.

وردا على سؤال أحد المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي لصفحة حارس ليفربول الشاب، قال: إنه يكره مواجهة محمد صلاح في التدريبات نظرا لإمكانياته الفنية المميزة.

وشارك كيليهير في الموسم الحالي في 4 مباريات تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب، وهو نفس العدد الذي شارك به في الموسم الماضي مع ليفربول.