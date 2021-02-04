شكرا لقرائتكم خبر عن موقع ليفربول: ليلة محبطة في أنفليد بعد السقوط أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع ليفربول الإنجليزي، إن الفريق في حالة محبطة عقب الخسارة المفاجئة أمام برايتون بهدف نظيف، وأصبح موقف الريدز من المنافسة على لقب البريميرليج معقد للغاية خاصة وأن الفريق ابتعد قليلا عن أقرب منافسيه وخاصة المتصدر مان سيتي المتصدر للمسابقة برصيد 47 نقطة.

وأكد الموقع، أن ليفربول لم يتمكن من إيجاد طريق إلى مرمى برايتون سواء في الشوط الأول والثاني، مما صعب مهمة اللاعبين خلال مجريات اللقاء.