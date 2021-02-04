شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل قبل معركة الأهلي: فريقنا سيبدأ مشوار العالمية من بوابة المارد الأحمرِ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل موقع فريق الدحيل القطري، بمشاركة فريقه الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، ومواجهته المرتبقة والهامة أمام النادي الأهلي اليوم، والذي ستقام عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت قطر.

وقال موقع الدحيل، يدشن فريقنا الأول عند السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه حينما يواجه النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في مباراة تلعب لصالح الدور الثاني من البطولة على استاد المدينة التعليمية. وسيدخل الفريق إلى الملعب حاملاً أحلام جماهير الكرة القطرية التي تحلم بتخطي العقبة الأولى والوصول للدور نصف النهائي من المنافسة ومواجهة فريق بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق قد إختتم مساء أمس تدريباته وأجرى مرانه الأخير بملعب المباراة بمشاركة جميع اللاعبين وضع من خلاله الجهاز الفني لمساته الأخيرة وتأكد من جاهزية الجميع لخوض أولى مبارياتهم التي يحلم الجميع بالخروج منها بنتيجة إيجابية تمنح الفريق بطاقة العبور للدور التالي من البطولة التي يشارك فيها الفريق بصفته بطلاً لدوري نجوم قطر في نسخته الماضية.