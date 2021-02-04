شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يفلت من انقلاب جماهير ليفربول بعد السقوط أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساندت جماهير ليفربول الإنجليزي، النجم المصري، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وقائد ليفربول، عقب الخسارة المفاجئة أمام برايتون بهدف دون خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البريميرليج.

وانهالت العديد من التعليقات على صفحات مشجعي ليفربول الإنجليزي، مدحا ومساندة للنجم المصري، الذي حاول في أكثر من مرة للتسجيل سواء خلال الفرصة التى أتيحت له في الدقائق الأولى من عمر اللقاء بعدما استلم الكرة الطولية من هندرسون قائد الفريق ولكن لم يتمكن صلاح من وضعها في الشباك، بالإضافة للفرصة الثانية التى حاول النجم المصري تسجيل هدف التعديل، بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من أرلوند، وسددها مباشرة تجاه مرمى برايتون، ولكن غاب عنه التوفيق وخرجت الكرة بعيدا عن المرمى.

وقال مشجع ينتمى لفريق ليفربول، صلاح قدم مباراة مميزة، وغاب عنه التوفيق خلال فرصتين، سواء في بداية اللقاء، أو في الشوط الثاني.

وأضاف أخر، صلاح يحاول التسجيل، والكثير من اللاعبين تائهين داخل المستطيل الأخضر، أمثال شاكيري، وتشامبرلين عند نزوله في الشوط الثاني، والمهاجم البلجيكي أوريجي.

وتوقع أخر ابتعاد فريقه ليفربول عن المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم الجاري، مطالبا إدارة الريدز بإبرام صفقات سوبر على مستوى محمد صلاح.