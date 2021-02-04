اخبار الرياضه

رقم سلبي جديد يحققه ليفربول بعد لقاء برايتون

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي جديد يحققه بعد لقاء برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما تلقى فريق ليفربول الإنجليزي خسارة مفاجئة أمام فريق برايتون بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة .

حقق الريدز حامل لقب البريمرليج الموسم المنصرم، رقما سلبيا جديدا هذا الموسم، وذلك نظرا لفشله في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي داخل ملعبه أنفيلد الذي يعد معقل ليفربول في كافة المسابقات والمعارك الكروية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا