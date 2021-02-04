شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي جديد يحققه ليفربول بعد لقاء برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما تلقى فريق ليفربول الإنجليزي خسارة مفاجئة أمام فريق برايتون بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

حقق الريدز حامل لقب البريمرليج الموسم المنصرم، رقما سلبيا جديدا هذا الموسم، وذلك نظرا لفشله في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي داخل ملعبه أنفيلد الذي يعد معقل ليفربول في كافة المسابقات والمعارك الكروية.