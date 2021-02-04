شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو: مقارنتي بـ علي معلول غير عادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأنجولي سبيستيان جيلبرتو، نجم الأهلي السابق، أن مقارنته بالتونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر غير عادلة.

وأوضح عبر شاشة قناة النهار:«مقارنتي بمعلول ليست عادلة، فلعبت للأهلي لمدة 8 مواسم، وعليه أن يستمر لمدة 4 أو 5 مواسم مقبلة مع الفريق كي تكون المقارنة سليمة».

وواصل عبر شاشة قناة النهار:«معلول لاعب ذكي للغاية وبإمكانه عمل سيرة ذاتية كبيرة خلال مشواره مع الأهلي».

وعن أصعب كأس عالم للأندية مع الأهلي قال الأنجولي:«الظهور الأول في عام 2005 ومباراة اتحاد جدة السعودي».