شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجهز اللاعبين بالمكافآت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رصدت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية تحفيزية مناسبة للاعبي الفريق الكروي الأول في حال تحقيق الفوز على فريق الفتح اليوم (الخميس)، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتهدف إدارة العميد لعودة الفريق الكروي للانتصارات وحصد النقاط الثلاث والمنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري الموسم الحالي.

ميدانيا، أنهى المدرب كاريلي أمس تحضيراته الفنية لمواجهة الفتح على ملعب الشرائع بمكة، إذ أجرى مناورة كروية حرص من خلالها على تنفيذ اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وطالب اللاعبين بالجدية والحماس والعمل على تحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة، من أجل مواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري.

يذكر أن مواجهة العميد في الجولة القادمة بالدوري أمام الأهلي يوم (الخميس) القادم على ملعب رديف الجوهرة بجدة.