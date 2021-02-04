شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والأهلي يعودان للجوهرة باستضافة الوحدة وضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن قطبي المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي سيعودان لخوض مبارياتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في شهر مارس القادم، عقب انتهاء أعمال الصيانة لأرضية استاد الجوهرة، والتي بدأت في منتصف شهر يناير الماضي، إذ جار العمل على قدم وساق من أجل تجهيز أرضية الملعب بالشكل المناسب.

حيث سيستضيف فريق الاتحاد نظيره الوحدة يوم (الجمعة) الخامس من شهر مارس القادم، فيما سيلتقي فريق الأهلي مع ضمك يوم (السبت) السادس من الشهر ذاته ضمن مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.