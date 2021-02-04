شكرا لقرائتكم خبر عن بطل السوبر يتحدى التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بأربعة لقاءات قوية تنطلق الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف بطل السوبر النصر نظيره التعاون (8:15) في واحدة من أقوى مواجهات الجولة، فيما يحل أبها ضيفاً على الهلال (6:10)، ويواجه الاتحاد المتعثر نظيره الفتح (6:50)، وتنتظر العين مواجهة صعبة أمام الاتفاق (4:05).

النصر & التعاون

على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، يدخل النصر لقاءه أمام التعاون بمعنويات عالية بعد تحقيقه كأس السوبر بجدارة واستحقاق ويعيش الفريق حالة فنية عالية بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة في الدوري التي أوصلته للمركز السابع برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات وله من الأهداف 23 وعليه 20، أما التعاون فيدخل اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث وللمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة حصدها من 6 انتصارات و7 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 10.

أبها & الهلال

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض الهلال لقاءه أمام أبها بعد أن تلقى ضربتين في الأسبوع الماضي بخسارته للسوبر أمام جاره النصر وفقدانه الصدارة التي احتلها جاره الآخر الشباب ويسعى من خلال لقاء الليلة لاستعادة ثقة جماهيره بتحقيق النقاط الثلاث واستعادة الصدارة المفقودة، إذ يدخل اللقاء محتلاً الوصافة برصيد 30 نقطة حصدها من 8 انتصارات و6 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 23 وعليه 9، فيما يدخل فريق أبها اللقاء سعياً لتحقيق فوز غاب في الجولات الثلاث الماضية ليتراجع الفريق للمركز العاشر برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 21 وعليه 24.

الاتحاد & الفتح

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل الاتحاد لقاءه أمام ضيفه الفتح بعد تراجع في أداء الفريق في آخر 4 لقاءات أفقدته 8 نقاط كانت كفيلة بأن تجعله في مركز الصدارة، إذ خسر أمام أبها والاتفاق وتعادل مع النصر فيما فاز على العين ويطمح الفريق من خلال لقاء الليلة لاستعادة هيبته بتحقيق انتصار يعيد الثقة في نفوس جماهيره ويعود للمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 25 نقطة جمعها من 6 انتصارات و7 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 15، أما الفتح فبعد أن تذوق طعم الصدارة في بداية الدوري تراجع أداؤه ليستقر في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 25.

العين & الاتفاق

وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يخوض صاحب الأرض العين لقاء صعباً وقوياً أمام الاتفاق ويأمل العين تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تلقى خمس هزائم متتالية أطاحت به في المركز الـ16 (الأخير) برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و11 خسارة وله من الأهداف 17 وعليه 30، فيما يدخل الاتفاق اللقاء طمعاً في النقاط الثلاث للمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز السادس برصيد 24 نقطة حصدها من 7 انتصارات و3 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 26 وعليه 25.