شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان: إستراتيجيتنا تستهدف عائلات شهداء الواجب وأصحاب الهمم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق اليوم الخميس، البطولة السعودية الدولية للجولف2021، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب رويال غرينز ونادي الجولف، وذلك خلال الفترة من 4 فبراير وحتى 7 فبراير، حيث تُعد هذه البطولة من أبرز بطولات الجولف العالمية، والتي تستقطب نخبة من ألمع وأشهر اللاعبين في عالم الجولف إلى ساحل البحر الأحمر من جديد لتمضية أربعة أيام زاخرة بالإثارة والحماس، وتأتي نسخة هذا العام من البطولة الثالثة من نوعها في إطار الجولة الأوروبية، حيث تصل قيمة جوائزها النقدية إلى 3.5 مليون دولار أمريكي.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غولف السعودية والاتحاد السعودي للغولف ياسر الرميان، أن تطوير منظومة الجولف لا يقتصر على النساء فقط وإنما يستهدفون الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وقال: «نحمل على عاتقنا أجندة زيادة عدد الممارسين للعبة حيث نستهدف مشاركة طلاب المدارس حول المملكة في ممارسة لعبة الجولف وضمّها ضمن المناهج الرياضية بالمدارس»، مشيرا إلى أنهم نجحوا في تسجيل خمسة عشر ألف طفل عبر برامج شراكة مع المدارس، كاشفا عن أن إستراتيجية الجولف المستدامة تضمنت ثلاث أجندات هي: الأجندة الخضراء التي تهدف إلى دعم البيئة السعودية، والأجندة الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، والأجندة الاجتماعية الرامية إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع السعودي، وقال: «تتمحور أهداف الإستراتيجية حول خلق فرص التعليم وتوفير الفرص الوظيفية وصناعة الفعاليات الترفيهية، وقد أعلن عن اعتماد أول برنامج تدريبي لحديثي التخرج، إضافة إلى برنامج جديد لفئة عزيزة على قلوبنا جميعاً وهم: عائلات شهداء الواجب وأصحاب الهمم – ذوو الاحتياجات الخاصة وذووهم، ومنحهم إمكانية الاستفادة من منشآت الجولف حول المملكة».