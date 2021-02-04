طلب رقمها على «واتسآب».. مصطفى محمد متهم بالتواصل مع فتاة تركية.. وجالاتا سراي يتخذ خطوة عاجلة

الشارقة - اميمة ياسر -

زعمت فتاة تركية أن مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر الأولمبي، والمعار لفريق جالاتا سراي التركي، طلب منها رقم هاتفها خلال تحدثها معه عبر "انستجرام".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"، فإن أحد الحسابات الكبيرة بتركيا، المهتمة بأخبار الدوري التركي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كشف أن الفتاة تحدثت مع مصطفى محمد وطلبت إزالة صورته من المحادثة بناء على طلبها.

وتداول رواد موقع "تويتر" صورة، وصفها البعض بـ "المفبركة"، أظهرت طلب مصطفى محمد الرقم الخاص بالفتاة من أجل التحدث معها وذلك عبر تطبيق "انستجرام".

ونقلت الصحيفة عن عطا سيلوك، الصحفي بوكالة "ديميرون" التركية، قوله إن "هذا كلام كاذب.. فتاة تكذب وتقول إنها تحدثت مع مصطفى محمد وهذا الأمر مزور وغير صحيح نهائياً".

وأكد سيلوك أن النادي يستعد لتقديم دعوة قضائية ضد هذا الحساب خاصة وأنه فبرك شيء غير صحيح ضد لاعبه الجديد.

وأضاف الصحفي التركي أن هذا الأمر هو للتشتيت على فريق جالاتا سراي قبل المواجهة المرتقبة أمام فنربخشة في الجولة الـ23 من عمر الدوري التركي، خاصة وأن فنربخشة يسبق فريق مصطفى محمد بفارق 3 نقاط فقط والمباراة المقبلة ستكون صعبة على الفريقين.

وأكدت الصحيفة أن نادي جالاتا سراي يستعد لتقديم دعوة قضائية ضد الفتاة التركية، بعد زعمهما بحديث مصطفى محمد معها عبر رسائل "إنستجرام" وطلب رقمها.

وكان مصطفى محمد قد ظهر بمستوى جيد، خلال مباراة فريقه أمس الثلاثاء أمام فريق باشاك شهير التركي في المباراة التي انتهت بفوز جالطة سراي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتمكن مصطفى محمد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء، بعدما حرص فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، على تسديده ركلة الجزاء، من أجل منحه الثقة قبل مباراة فنربخشة في قمة الدوري التركي.