بيراميدز يسقط أمام إنبي بثلاثية ويتكبد خسارة جديدة في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

سقط نادي بيراميدز أمام فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه محمود وادي، وعادل رامي صبري لاعب إنبي النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يضيف جون إيبوكا الهدف الثاني للفريق البترولي في الدقيقة 45+2 قبل انتهاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور 3 دقائق فقط، فاجأ دينوبيتر جودي لاعب إنبي، نادي بيراميدز بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 63، قلص الوافد الجديد دييجو رولان فارق الأهداف محرزأً الهدف الثاني لبيراميدز، لتنتهي المباراة بفوز إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى النقطة 16 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 15 في المركز السادس.