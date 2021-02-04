شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: مستوى حسين الشحات مع الأهلي غير مقنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام غالى، لاعب وسط الأهلي السابق، أن مستوى حسين الشحات مع الأهلي غير مقنع بالمرة منذ بداية الموسم، موضحا أنه يتمنى جاهزية ديانج للمباراة المرتقبة أمام الدحيل.

وقال حسام غالي في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى ضم كريم نيدفيد للجونة، ومحمد محمود لاعب إمكانياته كبيرة لكن حظه وحش".

وأكمل غالى: "يعجبني لعب طاهر محمد طاهر قبل وبعد انضمامه للأهلي، وشايف إن مستواه سيتطور كثيراً مع الفريق الأحمر". وعن خليفته فى الملاعب داعب الكابيتانو جماهيره قائلا: "حسام غالى مجاش زيه".

ويثق الكابيتانو في قدرات لاعبي الأهلي خلال مونديال الأندية موضحا أن جميع لاعبى الوسط في القلعة الحمراء حاليا أفضل منه ويرى فيهم قدرات كروية كبيرة.

وزاد: "محمد محمود والسولية وديانج وحمدي فتحي في الحقيقة كل لاعبي الأهلي أحترمهم، وأراهم أفضل لاعبي هذا المركز في مصر، حتى كريم نيدفيد منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها توقعته له مستقبل كبير في الأهلي".

وأكمل: "مانويل جوزيه كان مدربا عظيما، وكان أفضل مدرب يعد اللاعبين نفسيا قبل المباريات النهائية أو المباريات الحاسمة".

وتابع الكابيتانو: "المسئولية كبيرة عليا أنا وحازم إمام في مجلس النواب وهدفنا تطوير منظومة الرياضة مع الوزير أشرف صبحي".