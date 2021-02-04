شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: جوزيه كان أفضل مدرب يجهز اللاعبين نفسيا قبل المباريات المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق حسام غالى، لاعب وسط الأهلي السابق، فى قدرات لاعبي الأهلي خلال مونديال الأندية، موضحا أن جميع لاعبي الوسط في القلعة الحمراء حاليا أفضل منه، ويرى فيهم قدرات كروية كبيرة.

وقال حسام غالي فى تصريحات تليفزيونية: "محمد محمود والسولية وديانج وحمدي فتحي في الحقيقة كل لاعبي الأهلي أحترمهم، وأراهم أفضل لاعبي هذا المركز فى مصر، حتى كريم نيدفيد منذ اللحظة الأولى التى رأيته فيها توقعته له مستقبل كبير في الأهلي".

وأكمل غالى: "مانويل جوزيه كان مدربا عظيما، وكان أفضل مدرب يعد اللاعبين نفسيا قبل المباريات النهائية أو المباريات الحاسمة".

وتابع الكابيتانو: "المسئولية كبيرة عليا أنا وحازم إمام فى مجلس النواب، وهدفنا تطوير منظومة الرياضة مع الوزير أشرف صبحي".

في سياق متصل، يخطط بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، لتطبيق أسلوب لعب جديد خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، سواء بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 أو 4 / 3 / 3 مع تنفيذ بعض الجمل الفنية المختلفة، سواء فى تمركز اللاعبين داخل الملعب أو التحضير أو الأدوار المكلف بها اللاعبون أو الاختراقات التى سيعتمد عليها لفتح ثغرات فى خطوط المنافس.

وترتبط خطة موسيمانى فى التعامل مع الطموح الجديد للفريق الأحمر فى المنافسة على الصعود لنصف نهائى كأس العالم للأندية، وهى الخطة التى ينوى تنفيذها موسيمانى والتى قد تستدعى الاعتماد على حمدى فتحى كدفندر متأخر أو ليبرو فى وقت الهجوم المعاكس من الفريق المنافس والذى يملك عناصر هجومية قوية، أو اللعب بثلاثى وسط دفاعى وهم حمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج لمنح الأفضلية والاستحواذ للفريق الأحمر فى المباراة والتعامل مع سرعات لاعبى الدحيل.