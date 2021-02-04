الاهلي يعلن جاهزية بدر بانون لمباراة الدحيل في كأس العالم للاندية

أعلن الأهلي اليوم الأربعاء جاهزية مدافعه المغربي بدر بانون للمشاركة في مباراة الفريق الأحمر أمام الدحيل القطري غدًا الخميس ببطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويبدأ الأهلي، الذي يشارك في البطولة للمرة السادسة في تاريخه كأكثر فريق عربي وأفريقي يلعب بالمسابقة، مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة الدحيل في الدور الثاني للمسابقة، حيث يلعب الفائز منهما في الدور قبل النهائي مع بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا).

واختتم الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة مساء اليوم، بمشاركة بانون بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال مران الفريق أمس الثلاثاء.

ويعد بانون أحد الركائز الهامة التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في دفاع الأهلي.

من ناحية أخرى، حرص جاري مورتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علي زيارة بعثة الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر مورتي مران الأهلي الختامي اليوم، من أجل الاطمئنان على الفريق قبل مواجهته الأولى أمام الدحيل، الذي توج بلقب دوري نجوم قطر في الموسم الماضي.