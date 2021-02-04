متى يعود هاري كين للملاعب بعد اصابته امام ليفربول؟

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إن هاري كين مهاجم الفريق وقائده سوف يعود للمشاركة في وقت أسرع مما كان يتخوف النادي .
وكان كين قد خرج بين شوطي المباراة التي خسرها فريقه 1 / 3 أمام ليفربول الأسبوع الماضي، فيما اعتقد مورينيو وقتها أن غيابه سوف يمتد لعدة أسابيع بشكل مبدئي.
لكن قائد منتخب إنجلترا بات قريبا من العودة الأسبوع المقبل.
وقال مورينيو: نحن سعداء، لقد كنا خائفين حينما حدث الأمر، لكن حينما نلعب الأسبوع المقبل أمام إيفرتون ومانشستر سيتي، أعتقد أنه يجب أن يكون موجودًا”.
وسيغيب كين عن مواجهة توتنهام أمام تشيلسي غدًا الخميس بسبب الإصابة.
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