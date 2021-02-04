موسيماني: سنقاتل لتحقيق احلام جمهور الاهلي في مونديال الاندية

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق الأهلي المصري، سعادته بالعودة من جديد للظهور في كأس العالم للأندية لكرة القدم، من خلال قيادة بطل قارة أفريقيا.

ويستعد موسيماني لتسجيل ظهوره الثاني في مونديال الأندية، بعدما شارك في البطولة للمرة الأولى مع فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي في نسخة المسابقة عام 2016 باليابان.

ويستهل الأهلي مسيرته في البطولة، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه، كأكثر فريق عربي وأفريقي يلعب في مونديال الأندية، بمواجهة الدحيل، حامل لقب بطولة دوري نجوم قطر في الموسم الماضي، غدًا الخميس بالدور الثاني لكأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) اليوم الأربعاء: “وصلنا إلى هنا لأننا أبطال قارة أفريقيا، ولدينا ثقة شديدة في أنفسنا ولاعبينا، ونتطلع إلى تحقيق أفضل مستويات في البطولة”.

وأضاف: “لدينا روح وعزيمة ولن نخرج من ملعب المباراة إلا ونحن راضون تمامًا عما سنقدمه لجماهيرنا العظيمة في كل مكان، كما نتطلع إلى إسعاد جماهيرنا التي تدعمنا بقوة في جميع المناسبات”.

وأوضح أن فريقه يكن كامل الإحترام لفريق الدحيل القطري، خاصة أنه فريق قوي ويملك عناصر مميزة، كما أنه نجح في تحقيق لقب بطولة الدوري القطري، وسيلعب مباراة الغد على ملعبه ووسط جماهيره، فضلًا عن كونه يمتلك لاعبين أجانب على أعلى مستوى”.

وشدد موسيماني على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في الوقت الذي أعرب فيه عن ثقته المطلقة في لاعبي الأهلي، وتعهد بتقديم أفضل ما يمكن لتحقيق طموحات الجماهير.