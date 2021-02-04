هل يشارك سامي خضيرة مع هيرتا برلين فور عودته إلى الدوري الالماني؟

حذر بال دارداي المدير الفني لفريق هيرتا برلين الألماني من الإفراط فى التوقعات بشأن اللاعب سامي خضيرة الذي تعاقد معه الفريق مؤخرًا.

ويتوقع أن يشارك خضيرة، الفائز بكأس العالم 2014، في مباراة الفريق المقرر إقامتها بعد غد الجمعة أمام بايرن ميونخ حامل اللقب.

وانضم خضيرة لهيرتا يوم الإثنين الماضي قادما من نادي يوفنتوس، بطل إيطاليا.

وحذر دارداى من أن لاعب المنتخب الألماني السابق لم يلعب على الإطلاق طوال الموسم.

وقال دارداي :”إذا كان بإمكانه اللعب سيكون لديه الكثير من العمل كمنظم”.

وأضاف :” تدرب بشكل جيد. ولكن قبل أن نقول شيئا يسبب مشكلة، لديه مشاكل عضلية من خلال الحمل الزائد، لأنه تعين عليه أن يقدم كل كما عنده فور وصوله، يجب أن نفكر في بعض الامور. لم يخض سامي أي تدريبات للمباريات”.

ويسعى خضيرة 33/ عامًا/ لمساعدة هيرتا، الذي يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، للابتعاد عن المناطق المهددة بالهبوط. ووقع خضيرة على عقده مع هيرتا لنهاية الموسم.

وقال دارداي أيضًا أن قائد الفريق ديدريك بوياتا والمهاجم خافيرو ديلروسون سيبقيان خارج حساباته لثلاثة أسابيع إضافية بسبب إصابتهما في ديسمبر.

من جانبه رحب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ بعودة خضيرة للدوري الألماني للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وقال فليك : “سامي لاعب محترف بنسبة 100 بالمئة، وهو قائد قادر على تحمل مسؤولية الفريق، سوف يساعد هيرتا برلين ولديه مسيرة مُذهلة”.

ويعرف كل من فليك وخضيرة بعضهما جيدًا من خلال المنتخب الألماني، حيث عمل فليك كمساعد ليواخيم لوف لفترة طويلة، ومنها بطولة كأس العالم 2014 التي توج بها المنتخب الألماني.

ورغم ذلك فإن فليك كشف عن رغبته في الفوز قائلا: “نريد تحقيق الفوز الخامس لنا على التوالي، وإرسال إشارة للجميع بأننا لازلنا في السباق”.

ويستمر غياب ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز عن صفوف الفريق عقب عينتان إيجابيتان في فحوص فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، ولا يبدو واضحًا مصير كلاهما من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في قطر، حيث سيسافر بايرن إلى الدوحة عقب مباراته مع هيرتا برلين.