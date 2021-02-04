فاصل اعلاني | مجموعة بنك قطر الوطني الداعم الرسمي لكأس العالم 2022

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم (قطر 2022) في الشرق الأوسط وأفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة.

وذكر بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن البنك القطري وكجزء من امتيازات دوره كداعم رسمي لكأس العالم (قطر 2022) في الشرق الأوسط وأفريقيا، سيحصل على العديد من الحقوق الحصرية التي تؤكد قوة علامته التجارية، والتي سيتم إبرازها خلال مباريات البطولة الدولية التي ستقام في ملاعب البطولة الثمانية، إضافة إلى جميع ما يتعلق بالبطولة من إعلانات تسويقية وما يصاحبها من فعاليات.

وأضاف البيان أن المجموعة ستكون المزود الوحيد لأجهزة الصراف الآلي خلال البطولة الدولية.

وقالت فاطمة سامورة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “مع استمرار التحضيرات لكأس العالم في قطر المقرر إقامتها في العام المقبل، نحن سعداء بانضمام بنك قطر الوطني لمجموعة الشركات التجارية كداعمين إقليميين”.

وأوضحت سامورة “تحظى مجموعة قطر الوطني بمكانة مرموقة، وذلك لامتلاكها العديد من المرافق والتسهيلات المالية التي تجعلني على يقين تام من أنها ستقدم خدمات غير مسبوقة للجماهير خلال كأس العالم القادمة”.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة: “نحن فخورون جدًا بالإعلان عن دورنا كداعمين رسميين لكأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا وبكوننا البنك القطري الرسمي لهذه البطولة، وستثبت علامتنا التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا قدرتها على دعم نجاح هذه النسخة من بطولة كأس العالم ليذكرها العالم على مر الأجيال”.

يشار إلى أن مشاركة بنك قطر الوطني تشمل أيضًا بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تنطلق غدًا الخميس في الدوحة باعتباره البنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية، والتي ستشهد لقاء أفضل الأندية في العالم للتنافس على واحدة من أهم البطولات في كرة القدم للأندية، والمقرر إقامتها في الدوحة في الفترة المُمتدة بين 4 و11 شباط 2021.

وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني حاليًا في أكثر من 31 دولة وثلاث قارات حول العالم من خلال المؤسسات المنتسبة إليها والشريكة لها، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة.

ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 28000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميلًا في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد عن 4300 جهاز، وتم تصنيفها في أحدث تقرير لتقرير براند فاينانس جلوبال 500 كواحدة من أفضل 500 علامة تجارية مصرفية وواحدة من أكبر 500 علامة تجارية عالمية.

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