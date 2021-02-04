محمد الشناوي: دعم الجمهور في قطر وروح الاهلي أسلحتنا في كأس العالم للاندية

أكد محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي المصري، جاهزية فريقه لمواجهة الدحيل القطري بالدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية غدًا الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة.

قال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) اليوم الأربعاء: “لدينا أحلام كبيرة وسعداء بالوجود في كبرى البطولات العالمية على مستوى الأندية، وهو أمر يدعو إلى الفخر الشديد”.

وأضاف الشناوي أن لاعبي الأهلي لديهم أصرار شديد على تقديم عروض مميزة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الجماهير في كل مكان.

وأوضح أن دعم جماهير الأهلي غدًا في الملعب وأيضًا روح الفانلة الحمراء سيكونان خير عون للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الدحيل.

وأكد حارس الأهلي: “متشوقون جدًا للعب من جديد أمام جماهيرنا في الملعب، وأرى أن الجميع لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز وعبور المحطة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح”.

يذكر أن الأهلي يستعد لتسجيل ظهوره السادس في بطولة كأس العالم للأندية، كأكثر فريق عربي وأفريقي يشارك في المسابقة، بعد غياب أكثر من سبعة أعوام، وذلك عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه 2 / 1 على غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة القارية.