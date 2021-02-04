صفقات الميركاتو الشتوي تُنعش تشكيلة ميلان في الدوري الاوروبي

أعلن نادى إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، قائمته الأوروبية النهائية، المشاركة في الأدوار الإقصائية لبطولة الدورى الأوروبى (يوروبا ليج)، والتي شهدت تواجد صفقات الميركاتو الشتوي الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي ميلان مع ريد ستار بلجراد (النجم الأحمر) الصربي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي يوم 18 فبراير الجاري.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن قائمة ميلان ضمت الصفقات الجديدة التي أبرمها الروسونيري في الميركاتو الشتوي، وهي المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندجوكيتش، متوسط الميدان الفرنسي سواليهو ميتي، والمدافع الإنجليزي فيكايو توموري.

وجاءت قائمة ميلان كالتالى:

القائمة (أ):

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما، سيبريان تاتاروسانو.

الدفاع: دافيد كالابريا، ديوجو دالوت، ثيو هرنانديز، بيير كالولو، سيمون كيير، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، صامويل كاستييخو، إبراهيم دياز، فرانك كيسييه، رادي كرونيتش، سواليهو ميتي، أليكسيس ساليمايكيرس، ساندرو تونالي، تشالهان أوغلو.

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش، رفائيل لياو، ماريو ماندزوكيتش، أنتي ريبيتش.

القائمة (ب):

جيانلويجي دوناروما، ماتيو جابيا، دانييل مالديني.