شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تعلق على أداء صلاح وخسارة ليفربول أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على لقاء ليفربول وبرايتون، وأشادت بالنجم المصري، محمد صلاح، التي قالت عنه أنه بذل قصارى جهده من أجل إنقاذ فريقه خلال لقاء برايتون، وإدخاله في المنافسة على لقب البريمرليج برفقة المان سيتي واليونايتد.

وقال موقع ديلي ميل، البريطاني، إن صلاح حاول تسجيل هدف التعديل لفريقه ووضع زملائه بمواجهة مرمى برايتون، ولكن لم يتمكن بسبب قوة التنظيم الدفاعي للفريق المنافس.

أضاف الموقع، أن منافسة ليفربول على لقب البريميرليج الفائز به الموسم المنصرم، أصبحت صعبة للغاية خاصة في ظل مسلسل الانتصار الذي يحققه المان سيتي واليونايتد بشكل مستمر خلال مباريات الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وقال موقع ميرور، إن ليفربول حاول مواصلة انتصارته عقب لقاء توتنهام الخميس الماضي والذي فاز به بثلاثية مقابل هدف، ولكن الطريقة الدفاعية الذي نفذها برايتون أمام حامل لقب البريمرليج الموسم المنصرم، أجهضت كافة محاولاته الهجومية، وأفسدت محاولات صلاح الذي لم يقصر طوال المباراة، وكان دائما يسعى لتعديل موقف فريقه.