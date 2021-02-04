شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يحقق إنجازًا غائبًا منذ 35 عامًا بفوزه على ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما استطاع برايتون، تخطى عقبة ليفربول الإنجليزي، بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأربعاء على أرض ملعب أنفليد، عاد برايتون ليكرر إنجازه الذي حققه منذ 35 عاما عندما فاز على الريدز بنفس نتيجة لقاء الأربعاء.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 24 في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.