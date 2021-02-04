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كلوب يعلق على خسارة ليفربول أمام برايتون: «لا شيء يدعو للابتسام»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام ضيفه برايتون (0-1)، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة بي بي سي: «أنا محبط، لا يوجد شيء للابتسام بشأنه، ظهرنا الليلة وكأننا لسنا منتعشين ذهنيا وبدنيا بالشكل الكافي، في بعض اللحظات ظهر اللاعبين متعبين ذهنيا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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