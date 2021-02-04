شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة إثيوبية لمعركة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسند الاتحاد الأفريقي، مهمة إدارة مباراة الزمالك المصري وضيفه مولودية الجزائر، في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، إلى الحكم الإثيوبي باملاك تسيما.

وتقام المباراة يوم 12 فبراير الجاري في مصر، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بالبطولة القارية. وسبق أن أدار تسيما، مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي في دور المجموعات لدوري الأبطال في الموسم الماضي، كما أدار إياب نهائي الكونفيدرالية موسم 2018-2019 أمام نهضة بركان.

وأدار تسيما، مباراة مولودية الجزائر ضد وفاق سطيف في دوري الأبطال عام 2018، وخسرها الفريق الجزائري بنتيجة 1-2.