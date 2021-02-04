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ميدو يحذر الأهلي من حكم مباراته أمام الدحيل

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حذر أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، لاعبي فريق النادي الأهلي من حكم مباراتهم أمام الدحيل القطري.

ويلعب الأهلي أمام الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، بمنافسات كأس العالم للأندية، ومباراة يديرها الجواتيمالي إسكوبار.

وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار:«على لاعبي الأهلي الحذر من حكم المباراة لانه يخرج بطاقات ملونة بشكل كثيف وعليهم عدم الافراط في الالتحامات القوية».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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