شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول من برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال لاعبنا محمد صلاح محتفظا بالمركز الاول في ترتيب الهدافين بعد هزيمة ليفربول من فريق برايتون وذلك في الاسبوع 22 من الدوري الانجليزي.

وأحرز صلاح حتى الان 15 هدفا متصدرا بهم هدافي الدوري ومازال الثلاثي الذي يضم كلا من هاري كين وسون هيونج مين من توتنهام بالاضافة دومينيك كالفيرت من ايفرتون متساويان في عدد الاهداف.

لكن فوز مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون امس قد اضاف وافدا جديدا وهو اللاعب برونو فيرنانيدز ليتساوى الرباعي في احرازهم 12 هدفا حتى الان، ثم يأتي بعدهم اللاعب باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد باحرازه 11 هدفا وهو نفس عدد الاهداف التي احرزها جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد توتنهام موضحا فيه الترتيب والنادي وجنسية اللاعب وعدد الأهداف:

الترتيب اللاعب النادي الجنسية الاهداف 1. محمد صلاح مصر 15 2. برونو فيرنانديز البرتغال 12 2. دومينيك كالفيرت انجلترا 12 2. هاري كين انجلترا 12 2. سون هيونج مين كوريا الجنوبية

12 6. باتريك بامفورد انجلترا 11 6. جيمي فاردي انجلترا 11 8. كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد انجلترا 10 9. ويلفريد زها كوت ديفوار

9 10. الكسندر لكزيت فرنسا 8 10. ماركوس راشفورد انجلترا 8 10. اولي واتكينز انجلترا 8