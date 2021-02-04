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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول من برايتون

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي بعد هزيمة من برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال لاعبنا محمد صلاح محتفظا بالمركز الاول في ترتيب الهدافين بعد هزيمة ليفربول من فريق برايتون وذلك في الاسبوع 22 من الدوري الانجليزي.

وأحرز صلاح حتى الان 15 هدفا متصدرا بهم هدافي الدوري ومازال الثلاثي الذي يضم كلا من هاري كين وسون هيونج مين من توتنهام بالاضافة دومينيك كالفيرت من ايفرتون متساويان في عدد الاهداف.

لكن فوز مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون امس قد اضاف وافدا جديدا وهو اللاعب برونو فيرنانيدز ليتساوى الرباعي في احرازهم 12 هدفا حتى الان، ثم يأتي بعدهم اللاعب باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد باحرازه 11 هدفا وهو نفس عدد الاهداف التي احرزها جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد توتنهام موضحا فيه الترتيب والنادي وجنسية اللاعب وعدد الأهداف:

الترتيب اللاعب النادي الجنسية الاهداف
1. محمد صلاح ليفربول

مصر

15
2. برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

البرتغال

12
2. دومينيك كالفيرت ايفرتون

انجلترا

12
2. هاري كين توتنهام

انجلترا

12
2. سون هيونج مين توتنهام

كوريا الجنوبية

12
6. باتريك بامفورد ليدز يونايتد

انجلترا

11
6. جيمي فاردي ليستر سيتي

انجلترا

11
8. كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد

انجلترا

10
9. ويلفريد زها كريستال بالاس

كوت ديفوار

9
10. الكسندر لكزيت ارسنال

فرنسا

8
10. ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

انجلترا

8
10. اولي واتكينز استون فيلا

انجلترا

8

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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