شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم والهدافين والنتائج بعد مباراتي ليفربول ومان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت مباريات الدوري الانجليزي اليوم علي تغييرات في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي اليوم بتقدم فريق مان سيتي ليحتل الصدارة منفردًا بعدما كان متساويًا مع فريق مان يونايتد وتراجع فريق ليفربول إلي المركز الرابع بدلً من الثالث، ورغم عدم فوز ليفربول إلا أن محمد صلاح مازال متربعًا على قائمة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2021 برصيد 15 هدف.

فوز فريق مان سيتي على بيرنلي بهدفين مقابل لا شيئ.

فوز نادي ليستر سيتي على فولهام بهدفين مقابل لا شيئ.

فوز فريق ايفرتون على ليدز سيتي بهدفين مقابل هدف.

فوز نادي وست هام علي استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز فريق برايتون علي ليفربول بهدف مقابل لا شيئ.

الترتيب لعب نقاط 1 مانشستر سيتي 21 47 2 مانشستر يونايتد 22 44 3 ليستر 22 42 4 ليفربول 22 40 5 ويست هام 22 38 6 ايفرتون 20 36 7 توتنهام 20 33 8 تشيلسي 21 33 9 استون فيلا 20 32 10 آرسنال 22 31 11 ليدز 21 29 12 ساوثهامتون 21 29 13 كريستال بالاس 22 29 14 ولفرهامبتون 22 26 15 برايتون 22 24 16 نيوكاسل يونايتد 22 22 17 برنلي 21 22 18 فولهام 21 14 19 وست بروميتش البيون 22 12 20 شيفيلد يونايتد 22 11

محمد صلاح -– ليفربول: 15 هدفًا. سون هيونج مين -– توتنهام: 12 هدفًا. هاري كين -– توتنهام: 12 هدفًا. باتريك بامفورد -– ليدز: 11 هدفًا برونو ميجيل فيرنانديز -- مان يونايتد: 11 هدفًا. جيمي فاردي -- ليستر سيتي: 11 هدفًا. دومينك كالفيرت ليون -- ايفرتون: 11 هدفًا.