شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول من برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة فريق ليفربول ضد برايتون على ملعب انفيلد معقل الريدز، والتي عاد فيها ليفربول إلى نتائجه السيئة ليخسر المباراة بنتيجة هدف مقابل لاشئ امام فريق مهدد في دخول قائمة الفرق المهددة بالهبوط وليزيد الفارق بينه وبين الوصيف فريق مانشستر يونايتد الذي حقق امس فوزا ساحقا على فريق ساوثهامبتون بنتيجة تسعة اهداف مقابل لاشئ ليجمع 44 نقطة من 22 مباراة، وليزداد الفارق اكثر مع المتصدر فريق مانشستر سيتي الذي حقق اليوم فوزا على بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ مبتعدا في الصداراة ب 47 نقطة من 21 مباراة.

بعد هذه الهزيمة تراجع ليفربول ليحتل مركزه فريق ليستر سيتي بعد فوزه على فولهام بهدفين مقابل لاشئ ويصبح ليستر سيتي في المركز الثالث بعد جمعه 42 نقطة من 22 مباراة، أما فريق ليفربول فبعد هذه المباراة تجمد رصيده عند 40 نقطة من 22 مباراة متراجعا إلى المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول من برايتون موضحا فيه عدد المباريات والنقاط وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وفرق الأهداف: