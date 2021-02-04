«نافال» يتحدى «مهيب» في الألفي جينيز و«فايربريك» تبحث عن بطل جديد

دبي: أحمد عزت

ينطلق السباق الثالث من كرنفال كأس دبي العالمي، مساء اليوم، في حفل مثير، يشهد مشاركة 55 من نخبة الجياد المحلية والدولية، تتنافس على ما مجموع جوائزه 549 ألف دولار، ويتضمن السباق، بطولتين من التصنيف الرفيع لخيول المسارات الرملية لمسافة 1600 متر، خصصت كلتاهما لفئة «جروب 3»، تجرى الأولى «2000 جينيس الإماراتي» في الشوط الثالث، بجوائز تبلغ 125 ألف دولار، وتليها بطولة «فايربريك ستيكس» التي تقام في الشوط الرابع بجوائز تبلغ 130 ألف دولار.

وتنطلق الأمسية، بشوط السرعة الذي خصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1200 متر «رملي»، بجوائز تبلغ 68 ألف دولار، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو ثاني البطولات الكلاسيكية للموسم الجديد «2000 جينيس الإماراتي، والتي يطمح إلى حصد لقبها، 6 من مهور الثلاث سنوات، يتقدمها «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس باشالارد وقيادة ريان كوارتولو، وحل هذا المهر وصيفاً قبل أسبوعين في السباق التحضيري للبطولة، بفارق قليل عن «ريبليس رومانس» لجولدلفين الغائب عن سباق اليوم.

ويحمل المهر «نافال كراون» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، راية جودلفين في المنافسة على لقب البطولة، وإهداء الإسطبل الأزرق اللقب ال12 تاريخياً في 2000 جينيس الإماراتي، منذ حصد لقب النسخة الأولى عام 2000 مع المهر «بشير».

وفي ثاني البطولات الرئيسية، تبحث 6 خيول عن وضع بصمتها وحصد لقب أول لها في بطولة «فايربريك ستيكس»، يبرز منها «ماترهون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة مايكل بارزالونا، ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «كيمبر» بشعار «آر آر آر للسباقات»، وإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، في ثاني ظهور للجواد البالغ من العمر سبع سنوات، يبحث من خلاله عن استعادة لغة الانتصارات التي غابت عنه منذ انتصاره الأخير في يناير 2020.

وتدفع جودلفين بسبعة من ممثليها للمنافسة على لقب «كأس ميدان»، البطولة التي تجرى في الشوط الثاني لمسافة 2810 أمتار عشبية، بجوائز تبلغ 88 ألف دولار، يبرز منها جوادان يشرف عليهما المدرب العالمي سعيد بن سرور، سبق لهما تحقيق أداء لافت على ذات المضمار، وإنما لمسافة أقل بلغت 2410 أمتار عشبية، سواء «غلوبيل هيت» القادم من انتصار قبل أسبوعين، أو زميله «دبي فيوتشر» الذي سيتولى قيادته الفارس المخضرم فرانكي ديتوري إلى تعويض حلوله وصيفاً في مشاركته الأخيرة التي أقيمت في 21 يناير الماضي.

ويجدد الجواد «توبر» المملوك لعلي وعبدالله الشعفار بإشراف المدرب ساتيش سيمار، الحوار مع مهرة جودلفين «فيرست سمايل» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، حين يخوضان تحدي السباق التحضيري لبطولة «ميدان كلاسيك» الذي يجرى في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر عشبي، والمخصص ضمن «الفئة المشروطة» بحسب النتائج، بجوائز تبلغ 50 ألف دولار.

ويدخل الثنائي في منافسة مع الجواد «نبراس باشين» لطارق سعيد الطاير بإشراف المدرب إسماعيل محمد، القادم من انتصار قبل أسبوع على مضمار أبوظبي.