شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والدحيل يفتتحان مونديال الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق مونديال الأندية لكرة القدم اليوم الخميس في الدوحة، بمواجهة عربية بين الأهلي بطل مصر وإفريقيا والدحيل بطل قطر، والفائز منهما سيلتقي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا.

ويلعب اليوم أيضاً أونال تيجريس المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا ، وستكون هذه المشاركة السادسة للأهلي في البطولة، وكانت أفضل نتيجة حققها الفريق المصري هي المركز الثالث عام 2006 على حساب أمريكا المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف بعد خسارته ضد إنترناسيونال في نصف النهائي.

من جهته،حصل الدحيل المشارك بصفته بطل البلد المضيف على بطاقة العبور إلى الدور الثاني بعد انسحاب أوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانيا من المسابقة، على خلفية قيود الحجر الصحي المفروضة من السلطات النيوزيلندية بسبب الجائحة.

سيعوّل الفريق الذي يشرف عليه الدولي الفرنسي السابق صبري لموشي على خبرة قلب الدفاع الدولي المغربي السابق مهدي بن عطية الذي دافع عن ألوان بايرن ميونيخ ويوفنتوس الإيطالي.

أما في خط الهجوم،فسيعتمد الفريق على البلجيكي ادميلسون جونيور والبرازيلي دودو،كما يبرز اسم المعز علي الذي سجل تسعة أهداف في كأس آسيا 2019 فيما يترقب ما سيقدمه المهاجم الكيني مايكل أولونجا المنتقل حديثاً من كاشيوا ريسول الياباني.