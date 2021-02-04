بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يواصل انتصارات وينفرد بالصدارة

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لندن: واصل مانشستر سيتي انتصاراته وانفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه بيرنلي الخامس عشر 2-صفر الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وبكر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر البرازيلي غابريال جيزوس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس نيك بوب اثر تسديدة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا من داخل المنطقة فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس (3).

وهو الهدف الرابع لجيزوس هذا الموسم، سهّل به مهمة فريقه الذي فرض سيطرة مطلقة على المجريات وصنع أكثر من فرصة للتسجيل تناوب مهاجموه على إهدارها حتى نجح رحيم سترلينغ في ترجمة تمريرة عرضية قوية للألماني إلكاي غوندوغان من داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (38).

وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث عندما تصدى لتسديدة زاحفة من داخل المنطقة لسترلينغ (50)، ثم أبعد كرة عرضية للدولي الجزائري رياض محرز من أمام سترلينغ وجيزوس (54).

وسجل محرز هدفا الغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (57).

وهو الفوز التاسع على التوالي لمانشستر سيتي والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 47 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ايفرتون، بفارق ثلاث نقاط امام جاره مانشستر يونايتد الذي دك شباك ضيفه ساوثمبتون بتسعة اهداف نظيفة الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

ولم يخسر مانشستر سيتي منذ سقوطه امام توتنهام في المرحلة التاسعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحقق مانشستر سيتي الاهم بكسب النقاط الثلاث قبل مبارياته حاسمة في سعيه الى استعاد اللقب الذي تنازل عنه الموسم الماضي لصالح ليفربول مضيفه الاحد المقبل ضمن المرحلة الثالثة والعشرين، حيث سيستضيف بعده توتنهام في 13 شباط/فبراير الحالي، ويحل ضيفا على ارسنال في 21 منه، ومن بعده على بوروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا في 24 منه، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد وجاره مانشستر يونايتد في 27 الحالي والسادس من آذار/مارس المقبل.

واستعاد ليستر سيتي توازنه بعد تعادل وخسارة عندما عمق جراح مضيفه فولهام بفوز بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري كيليتشي إهياناتشو (17) وجيمس جاستن (44) اثر تمريرتين حاسمتين من جيمس ماديسون.

وصعد ليستر سيتي الى المركز الثالث مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطتين امام ليفربول الذي يستضيف برايتون لاحقا.

ويلعب لاحقا أيضا ليدز يونايتد مع إيفرتون، وأستون فيلا مع وست هام.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاء توتنهام مع تشلسي.