شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى : اللجنة الثلاثية أخفت تقرير وزارة الاتصالات الخاص بالـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة، أن هناك تقريرا من وزارة الاتصالات وصل إلى اللجنة الثلاثية الحالية يوافق على تطبيق تقنية الـvar وأنها مطابقة للمواصفات الفنية، ولكن مسئولو اللجنة الثلاثية أخفوا هذا الخطاب دون أى سبب.

وتابع الجناينى، فى حواره على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، أنه أخطر الجهات الرقابية قبل الاتفاق مع شركة الفيديو الإسبانية بجميع الأوراق والاتفاقات، وتمت الموافقة عليها وعدم وجود أى خلل، وأن مسئولو الشركة الإسبانية تواجدت فى القاهرة مع اللجنة الخماسية بالكامل، وهى نفس التى حضرت لاتحاد الكرة منذ أيام.

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تردد أن الأجهزة الخاصة بالفار مستعملة ولكن هذه السيارات تؤدى المطلوب ولم نوقع العقود على أى أجهزة، وبالتالى عند توقيع العقود من حق اتحاد الكرة المطالبة وقتها بسيارات جديدة، مضيفا أن تكلفة الفار تصل إلى 3 ملايين و750 ألف دولار فى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة، حقيقة وجود أسهم لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لشركة الـvar التى تعاقد معها اتحاد الكرة لتطبيق التقنية فى الكرة المصرية، مؤكدا عدم صحة هذه المعلومة نهائيا، وأن الشركة إسبانية وهى التى طبقت بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت بمصر.