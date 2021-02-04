شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يكشف حقيقة امتلاك ممدوح عباس لشركة الـ var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة، حقيقة وجود أسهم لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لشركة الـvar التى تعاقد معها اتحاد الكرة لتطبيق التقنية فى الكرة المصرية، مؤكدا عدم صحة هذه المعلومة نهائيا، وأن الشركة إسبانية وهى التى طبقت بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت بمصر.

وتابع الجنايني في حواره على قناة اون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، أن وزارة الرياضة باعتبارها الجهة الإدارية وافقت على تطبيق تقنية الفيديو.

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة أنه فوجئ بخطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا برحيلنا ونفس الأمر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ولم يكن يعلم يهذا الأمر.

وتابع الجنايني، في حواره على قناة أون تايم سبورت: "عرفت إننا ماشيين من جواب الفيفا اللى جالنا وكانت مفاجأة طبعا، وحتى لما بلغت أشرف صبحى اتفاجئ، واتقال إن هييجى لجنة تانية". وأضاف الجناينى ضاحكا: "اللجنة الثلاثية ينتهى تعينها يوم 31 يناير بس النهاردة 35 يناير لسه باين".