شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لا يوجد تقنية VAR فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، بأن ما يُطبق حاليا فى الدورى المصرى ليس تقنية الفيديو المعروفة فى دوريات العالمية، مضيفا: "لا أحد كان ينوى إلغاء تفنية الـVAR وما حدث أننا حين وصلنا لاتحاد الكرة جاءنا فرد يطالب بمبلغ كبير بصفته ممثلا عن الشركة المصرية مع الشركة الأجنبية المسئولة عن تواجد التقنية فى مصر، وطالبناهم بالعقد فقالوا إن العقود لم توقع ولكن من سبقونا دفعوا لهم بالفعل".

وأضاف مجاهد: "طلبنا توقيع العقود أولا قبل الدفع ولكن ما يوجد فى العقود مخالف لما يتواجد على أرض الواقع، وتقنية خط المرمى وضبط التسلل لا يتواجدا، ومشاكل كثيرة أخرى، وتعاهدوا على توفير كل ذلك بعد توقيع العقود، وقررنا تدبير البدائل ومخاطبة الأندية بأن نكمل المسابقة بالوضع الحالى، وكأن الحكم يخرج لمشاهدة الإعادة وليس VAR كالذى يتواجد فى باقى دوريات العالم".

وأوضح أحمد مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية أن اللجنة الثلاثية لم تصدر قرارا بإلغاء الكرة الموحدة، موضحا أنه لا يعرف مصدر هذه المعلومة الخاطئة، وأن لوجو الدورى لا يوجد سند رسمى بتصميمه وهو أمر يرجع إلى رابطة الأندية فى المقام الأول، ولفت إلى أن الموسم الحالى سينتهى 30 سبتمبر المقبل بحد أقصى.