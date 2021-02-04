شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط بيراميدز لخطف عمار حمدى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط فريق بيراميدز للتعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري بعدما نجح اللاعب الشاب في خطف الأنظار بالدوري المصري واقتناص الفرصة للتعبير عن موهبته الكروية.

ودخل عمار حمدي دائرة اهتمامات بيراميدز، بعدما تمكن الجناح الأيسر من تسجيل هدف رائع فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، وذلك ليدرك التعادل لفريقه، مطلع هذا الموسم.

وانشغل مسئولو بيراميدز بموهبة عمار حمدي، حينما انطلق بالكرة من الجهة اليسرى لفريقه الاتحاد، وقام بمراوغة 3 لاعبين من فريق بيراميدز بشكل أكثر من رائع، لينفرد بشريف إكرامي حارس بيراميدز ويضع الكرة على يساره في المرمى.

ولم يلتفت مسئولو بيراميدز بالصخب الذي صاحب الهدف وتحديد إشارات عمار حمدى لرمضان صبحي في المباراة، وكان شغلهم الشاغل طوال الأسابيع الماضية هو اقناع الأهلي بالتخلي عن اللاعب.

عمار حمدي انتقل إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري مع بداية الموسم الحالي من صفوف الأهلي، ولمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى القلعة الحمراء.

وفرض لاعب الأهلى المُعار للاتحاد السكندرى نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية، بعدما تداولت أنباء حول رغبة الأهلى فى قطع إعارة اللاعب وإعادته للقلعة الحمراء فى يناير الجارى، خاصة أن الأهلي طلب بشكل ودى عودة اللاعب للفريق فى يناير الجارى، وإن كانت العملية تبدو صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، بسبب الرفض القاطع من جانب إدارة التحاد عودة اللاعب للأهلى فى يناير الجاري بسبب حاجة زعيم لثغر لجهوده.

وكان عمار قد انتقل إلى الأهلى بعد بزوغ نجمه مع نادى النصر والاتحاد السكندري الذى كان قد أعير إليه قبل الأهلى، وبعد انتقاله للقلعة الحمراء انتقل خلال الموسم الماضي إلى طلائع الجيش باحثاً عن فرصة للمشاركة والتألق قبل أن يعود من جديد إلى الاتحاد على سبيل الإعارة.