شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المحلة: الفوز على الزمالك يساوى الانتصار على أى فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف عبده يحيى، لاعب غزل المحلة، فوز فريقه الأخير على الزمالك بالمعنوى، موضحا أن فوز المحلة مثل أى لقاء وهو بـ3 نقاط، لكنه سيصنع الفارق مع الفريق بشكل معنوى فى المواجهات المقبلة، ويجعل زملاءه فى الفريق أكثر رغبة فى حصد مزيد من النقاط.

وأحرز عبده يحيى، لاعب غزل المحلة، هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 75 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى، وكان فرجانى ساسى أحرز هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 69.

ووعد مهاجم غزل المحلة بأن فريقه لن يكون ضيفا خفيفا على الدورى، ويستهدف البقاء فى المسابقة فى الموسم الحالى والوصول لمركز جيد فى ترتيب المسابقة نهاية الموسم.

وأضاف لاعب الغزل فى تصريحات صحفية أن البداية المتذبذبة مطلع الموسم كان سببها وجود عدد كبير من اللاعبين لم يشاركوا من قبل فى الدورى الممتاز، ولكن الآن الأمور أصبحت أفضل.

وأشار عبده يحيى إلى أن فريقه تأثر بإصابة عدد كبير منه بفيروس كورونا مطلع الموسم إلى جانب المدير الفني، ولكن الآن أصبحت الأمور تسير بشكل جيد.

وعن مثله الأعلى أكد أن عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق هو مثله الأعلى، والكثير يشبهه به منذ الصغر وهو أمر يسعده بلا شك.

واختتم حديثه بأن مركزه الأصلى فى الملعب هو رأس حربة لكنه يشارك مع غزل المحلة فى مركز الجناح، ويجيد اللعب فى كلا المركزين.

وكان فريق الزمالك فشل فى تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة فى المباراة التى أقيمت أول أمس على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه فرجانى ساسى فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الأخميمى هدف الفوز فى الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 فى جدول الترتيب.