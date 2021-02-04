شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: أبو ريدة لم يرشحنى لرئاسة الخماسية.. ويستشهد باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة، تفاصيل تعيينه في رئاسة اللجنة الخماسية وهل كان هانى أبو ريدة له دور في ذلك.

وقال عمرو الجناينى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "كلفت من الدولة ومن الاتحاد الدولى أن أتولى فترة معينة صعبة، وكانت مهمة وقمنا بها على أكمل وجه ولا أرى أي معارض، وشايف إننا أدينا المهمة بشكل قوي، ولم أرغب في التواجد في هذا المكان، ولكن ده تكليف من الدولة ولا بد أن تلبى، ولم أجامل أحدا على حساب حد، وكنت لا أعمل إلا الصح كما تعودت طوال حياتى".

وأضاف عمرو الجناينى: "لم يكن هناك خلاف بينى وبين مسئولي الفيفا وكانت الأمور تسير بشكل مميز، إيه اللى حصل ميهمنيش، أنا كنت مكلف بمهمة وأديتها وانتهت مهمتى ولم أرغب في خوض الانتخابات وكنت موقع على ذلك".

وأوضح الجناينى: "هانى أبو ريدة استقال من اتحاد الكرة، ولا نغفل دوره في الاتحاد الدولى ولكن من تحدث معى الدولة وهو كلمنى بعد اختيارى وبعدما (الخليج 365) نشر الخبر، وقد يكون هو من اختارنى ولكن تم تبليغى من قبل الدولة، ولكن لا اسمى ولا تاريخى يسمح لى أن أكون في منصب وأتملى من شخص آخر، وكل قراراتى نابعة من رؤيتى للأمور، وكنت أستمع لوجهات نظر هانى أبوريدة ولكنى كنت أطبق ما هو صحيح في النهاية".

وأضاف الجناينى: "الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كانت تريد الشعور بوجود حرية واستماع لآرائها، والجمعية العمومية التي تم إقامتها من أجل اللائحة كانت تاريخية".