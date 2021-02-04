شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى والدحيل.. كهربا يقتل بنعطية ويطيح بالمغاربة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد المنعم كهربا من قيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل القطري في المباراة الأولى للفريقين بمونديال الأندية الذي تحتضنه قطر في الفترة من 4 حتى 11 من فبراير الجاري.

وستحمل مواجهة الفريقين صداما خاصا بين كهربا وبنعطية مدافع الدحيل القطري، وهي المواجهة الثنائية التي تحمل تفوقا معنويا لمهاجم الأهلى وذكرى سيئة بمدافع الدحيل.

وتواجه اللاعبان في مناسبة وحيدة سابقا وكانت في دور الـ8 من بطولة أمم أفريقيا، حينما أقصى الفراعنة منتخب المغرب من ربع نهائي بطولة الأمم 2017 بالجابون.

وجاء الهدف في الوقت القاتل من كهربا مهاجم منتخب مصر وقتها، مستفيدا من خطأ فادح لبنعطية حينما كان يزود عن دفاعات الفريق المغربي.

الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة أفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الاندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية.

خاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني خلف أوكلاند ستي النيوزيلاندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال.

وفي النسخة الحالية يستطيع الأهلي الانفراد بالمركز الثاني واحتلال المركز الأول مناصفة مع بطل نيوزيلندا حال تخطيه عقبة الدحيل القطري في مستهل مشواره بالبطولة.

وعلى مدار 12 مباراة للأهلي في المونديال لم يسبق لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج، مواجهة أي فريق أوروبي، حيث التقى بفرق المكسيك في 4 مناسبات وفرق البرازيل في مناسبتين، وفرق أستراليا في مناسبتين وفرق السعودية ونيوزيلندا واليابان والصين في مناسبة واحدة.

وواجه الأهلي فرق "اتحاد جدة السعودي – سيدني الأسترالي – أوكلاند ستي نيوزيلندا – أنترناسونالي البرازيلي – باتشوكا المكسيكي – أدلاد يونايتد الأسترالي - سانفريس هيروشيما الياباني – كورنثيانز البرازيلي – مونتيري المكسيكي - جوانزو الصيني".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بفريق الدحيل القطري في السابعة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء اليوم الخميس في مستهل مشواره في مونديال الأندية.