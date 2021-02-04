شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: اعتديت على ناشئ بالضرب بسبب نزوله التدريبات بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق، أنه لا يعرف أسباب رحيله عن منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، قائلا: "مجلس الزمالك السابق كان على وعى كبير بكل ما يدار داخل النادى عكس الإدارة الحالية، وكنت أورد ملابس للفريق الأول بدون مقابل لأن نادى الزمالك بيتى، واعتديت على لاعب من الناشئين بالضرب بسبب خوضه التدريبات بالكمامة وادعائه إصابته بكورونا، ثم تحدث معى بأسلوب غير لائق".

وأوضح أيمن عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيوينة، أنه يرفض الهجوم على اللاعبين بعد الهزيمة من غزل المحلة فى بطولة الدورى قائلا: "لا أستطيع تقييم فريق الزمالك الآن لا يزال الموسم طويلا والهزيمة أمام المحلة ليست مقياس لتقييم باتشيكو، والهجوم على محمود علاء وزيزو غير مبرر، ومحمود علاء مدافع كبير ويجب إراحة زيزو خلال الفترة المقبلة بسبب حالة الإرهاق التى يعانى منها بسبب الموسم الماضي".

وأشار أيمن عبد العزيز إلى أن الفريق الأبيض يمتلك أكثر من قائد داخل القلعة البيضاء أبرزهم طارق حامد ومحمود علاء، قائلا: "سيف الدين الجزيرى صفقة بدون فائدة لنادى الزمالك إلى جانب أيضا مروان حمدى، ولن يفيدا القلعة البيضاء وعمر السعيد بقاؤه كان أفضل وسيفيد الفريق أكثر الحفاظ على قوام الفريق كان أفضل من إبرام صفقات فى الميركاتو الشتوى، والزمالك لديه شباب مميز مثل أسامة فيصل وحسام أشرف".

واختتم نجم الزمالك السابق حديثة أنه لا يوجد أحد يستطيع تعويض رحيل مصطفى محمد، مشددا على أنه يجب على الإدارة البحث عن بديل للاعب خارج مصر قائلا: "مصطفى محمد سينجح فى تجربته مع جالطة سراى التركى ولكنه يجب التركيز والتفكير فى الأمور بشكل جيد فهو لاعب صغير فى السن، ويحتاج إلى شخص يكون بجانبه من أجل أن يتخذ القرارات السليمة واللاعب يمتلك إمكانيات عالية تمكنه من النجاح وتصريحات حسام البدرى بأن مصطفى محمد يحتاج أن يعمل على نفسه أكثر كانت خاطئة".