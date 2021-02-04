شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: أنا أهلاوى وفيفا استفسر عن عقوبة الشناوى عقب شكوى أحد الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أنه ينتمى للنادى الأهلي لكنه يفصل بين انتمائه وعمله فى الجبلاية. وأوضح مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي مثل ابنه، موضحا أن المسابقات تصدر العقوبات وتخطر بها الأندية ويحق للاتحاد مراجعتها واعتمادها أو النظر فيها.

وأشار أحمد مجاهد إلى أن وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، أكد أن حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي كان يجب عليه منح الشناوي إنذارا ثانيا، وأن أحد الأندية أرسل شكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة بسبب عقوبة الشناوي، وفيفا استفسر عن الواقعة ورد اتحاد الكرة ووضح الأمر بالكامل.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت عقوبتها بإيقاف الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات على خلفية اعتراضه بشكل غير لائق على حكم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.

وتدخل اتحاد الكرة وأعلن في بيان رسمى جاء محتواه: "تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب".