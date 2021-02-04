شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض نجم الإمارات عموري للعب فى الأهلي الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات النادي الأهلي قريبا من ضم جوهرة الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن عموري لصفوفه في الصيف المقبل، رغبة من الفريق الأحمر في تدعيم صفوفه بمهاجم من طراز فريد، ورغبة اللاعب نفسه الذي يحلم باللعب لبطل أفريقيا.

وقد يستغل الأهلي القرار المفاجئ من إدارة نادي الجزيرة الإماراتي بإنهاء التعاقد مع نجمه الدولي عمر عبد الرحمن، حيث قال النادي الإماراتي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يعلن نادي الجزيرة عن إنهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبد الرحمن بالتراضي، وتتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

ولم يخف اللاعب الإماراتي إعجابه بالأهلي المصري، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، ردا على سؤال إمكانية اللعب للنادي الأهلي مستقبلا، أن أي لاعب يحلم بارتداء قميص الأهلي، وبالنسبة له تحديدا يطمح إلى تكرار تجربة الشراكة مع نجم الأهلي الحالي والعين الإماراتي السابق، حسين الشحات.

وكان عموري صاحب الـ29 عاما انتقل إلى الجزيرة بعد انتهاء تعاقده مع الهلال السعودي، بعقد لمدة 3 سنوات، كان من المقرر أن ينتهي صيف العام المقبل.

وعانى نجم منتخب الإمارات من لعنة الإصابات المتكررة مع الجزيرة وكانت آخر مباراة شارك فيها بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.

ويخطط بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، لتطبيق أسلوب لعب جديد خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، سواء بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 أو 4 / 3 / 3 مع تنفيذ بعض الجمل الفنية المختلفة، سواء فى تمركز اللاعبين داخل الملعب أو التحضير أو الأدوار المكلف بها اللاعبون أو الاختراقات التى سيعتمد عليها لفتح ثغرات فى خطوط المنافس.

وترتبط خطة موسيمانى فى التعامل مع الطموح الجديد للفريق الأحمر فى المنافسة على الصعود لنصف نهائى كأس العالم للأندية، وهى الخطة التى ينوى تنفيذها موسيمانى والتى قد تستدعى الاعتماد على حمدى فتحى كدفندر متأخر أو ليبرو فى وقت الهجوم المعاكس من الفريق المنافس والذى يملك عناصر هجومية قوية، أو اللعب بثلاثى وسط دفاعى وهم حمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج لمنح الأفضلية والاستحواذ للفريق الأحمر فى المباراة والتعامل مع سرعات لاعبى الدحيل.