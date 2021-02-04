شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يعرض تحمل تكاليف علاج لاعب المحلة المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أن فرجانى ساسى لاعب الفريق، يحرص على الاطمئنان على محمد سامى لاعب فريق غزل المحلة، والذى أصيب خلال مباراة الفريقين بعد تدخل من ساسى معه.

وأضاف سالم، في تصريحات لبرنامج أون تايم الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، أن ساسى عندما علم أن اللاعب يعانى من اشتباه إصابة بارتجاج في المخ عرض تحمل تكاليف علاجه حتى يعود إلى صوابه، وعندما أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأحمر للاعب التونسى، لم يلتفت ساسى لذلك قدر اهتمامه بالاطمنئان على سلامة اللاعب المحلاوى.

وأصيب محمد سامى، لاعب غزل المحلة، فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى، بعد تدخل فرجانى ساسى بالقدم في وجه اللاعب أعلى الحاجب، مما أدى إلى ارتجاج بسيط بالرأس.

وعن أداء الزمالك في مباراة المحلة قال سالم إن الفريق سيستفيد من الأخطاء التى وقع فيها في المباراة، بالمواجهات المقبلة.

وخسر الزمالك أمام المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.