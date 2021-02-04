شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف: الأهلي سيجتاز الدحيل وسيدخل ليفل الوحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المعلق الرياضى أيمن الكشف: "إن شاء الله الأهلى سيتجاوز مباراة الدحيل القطرى الفريق المنظم للبطولة، وإن شاء الله الأهلى يفرحنا ويسعد الجماهير المصرية ويدخل على مرحلة الوحش ويواجه بايرن ميونخ".

وأضاف الكاشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل: "لكل حدث حديث، طبعا الأهلى كان هناك مشاكل عضلية لدى اللاعب وليد سليمان وشد لدى اللاعب بانون، والتقارير النهائية تقول إن قوام النادى الأهلى كامل".

ويخوض النادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية مع الدحيل القطرى فى مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الزى البديل (القميص الرمادى والشورت الأسود والجوارب السوداء) خلال مباراة الدحيل مساء غد الخميس فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، على أن الفريق القطرى الطقم الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى الذى عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.

واختتم الأهلي مساء الأربعاء استعداداته لمواجهة الدحيل القطري، وشارك المغربي بدر بانون في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في مران الفريق الثلاثاء.