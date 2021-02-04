شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: أثق فى قدرات مصطفى فتحى لذلك تعاقدت معه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن مصطفى فتحى لاعب كبير، ولديه قدرات فنية كبيرة، وأثق فيه بدرجة كبيرة، وهو ما ظهر على أدائه فى مباراة اليوم أمام الإسماعيلى والتى انتهت بفوز الفريق بهدفين، سجل خلالها اللاعب هدفا فى آخر المباراة.

وقال سامى فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى لاعب كبير وبثق فيه، وإلا مكنتش جبته من الزمالك، ولعب 90 دقيقة وجاب جول فى النهاية"، وعن سر القلب الأحمر كشف المدير الفنى أن "هيا" هو اسم ابنة اللاعب التى رُزق بها منذ أيام قليلة.

وعن الفوز أمام الإسماعيلى قال مدرب سموحة إن الدراويش فريق كبير، ويضم لاعبين أقوياء، يُعدون لاعبى منتخبات، ويقعون تحت ضغط للفوز، وهو ما جاء بنتيجة عكسية، وانتهى اللقاء بهزيمتهم بهدفين.

وفاز فريق سموحة على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الـ 11 بالدورى.