شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة حميد حارس يد الفراعنة لبلوك البولندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النادى الأهلى على طلب نادى ويلسا بلوك البولندي لاستعارة حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد عبد الرحمن حميد والنادى الأهلى، حيث وصل العرض أثناء خوض الفراعنة بطولة العالم التى استضافتها مصر والتى خرجت منها مصر بشكل مشرف برميات الترجيح فى ربع النهائى أمام الدنمارك بطل العالم فى النسخة الأخيرة.

ويرى مسئولو اتحاد اليد أن وصول هذا العرض مبشر للخير لزيادة عدد المحترفين فى المنتخب قبل أولمبياد طوكيو 2021.

ويخطط اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر لإقامة حفل تكريم للمنتخب الأول بعد الأداء المشرف ببطولة العالم مصر 2021 واحتلال المركز السابع بالخروج أمام الدنمارك برميات الترجيح فى ربع النهائى.

واستطاع منتخب منتخب مصر أن ينال احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك